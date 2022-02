“Vamos a buscar la Libertadores”

Tras tanta espera, el delantero boliviano Marcelo Moreno Martins se puso la camiseta azulgrana y empezó a sentir la presión por alcanzar el título que falta en Barrio Obrero, la Copa Libertadores.

“La conozco muy bien la Libertadores, volver a jugarla me genera mucha expectativa buena. Es un campeonato que no tengo y me encantaría ganarlo. Ahora sería ideal armar un buen equipo para que eso pueda suceder. Donde voy, yo salgo campeón; eso es gracias al trabajo del equipo, mucha dedicación. Si este campeonato nos falta, lo vamos a buscar”, dijo Moreno, en una conferencia de prensa donde no faltaron las sonrisas y el delantero desbordaba de entusiasmo.