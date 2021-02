Vacunas: Mazzoleni no precisa cuándo ni cuántas dosis llegarán

El ministro de Salud, Julio Mazzoleni, no pudo responder a la Comisión Permanente del Congreso Nacional la pregunta de cuándo y cuántas vacunas para inmunizar del coronavirus a la población estarían arribando al país. Inicialmente se dijo que sería en la segunda quincena de febrero. Luego de presentar el plan de estrategia para la vacunación, mencionó que tan pronto se tenga fecha del inicio de la campaña se socializaría el calendario con el Congreso Nacional y la ciudadanía en general.

La senadora por el Partido Democrático Progresista (PDP) Desirée Masi le reclamó al ministro que no pueda precisar cuándo va a llegar la vacuna y le pidió que desde el Ministerio de Salud no se comunique más que se tendrán las vacunas en fechas ya próximas.

El titular de Salud explicó que en lo referente al convenio Covax, mecanismo internacional de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para facilitar los biológicos, aún no tienen los números cerrados para la cantidad de dosis y la procedencia del mismo teniendo en cuenta aquellas que están en su portafolio.

Respecto a las vacunas aprobadas por la OMS para Covax, Paraguay recibirá primero la de AstraZeneca/Oxford fabricada en el Reino Unido. Mazzoleni dijo que la información en números que se tenía era conservadora, entre 300.000 y 600.000 dosis y que la presunción más baja es la que se tomó en cuenta teniendo como base la situación del mercado y la disponibilidad. Dijo que esta fue la información preliminar que se tuvo, pero que con el correr de los días con las reuniones complementarias con OPS se fueron ajustando.

‘’Hemos tratado de cuidar, pero esto es un tema muy sensible y necesariamente en el proceso de la comunicación, que se trata de cuidar, se pueden dar de repente algunas imprecisiones’’, indicó el ministro, comprometiéndose a mejorar la comunicación.

En cuanto a los acuerdos bilaterales por fuera del mecanismo Covax, dijo que esto no está condicionado por los acuerdos con la OMS de aprobación, por lo que cuando lleguen las vacunas Sputnik V, tras el acuerdo con el Fondo Ruso de Inversión Directa, serán aplicadas sin ninguna necesidad de preacuerdo. Sobre la cantidad de dosis, sostuvo que por el acuerdo de confidencialidad no se puede aún revelar el volumen, pero no será menos de un millón de dosis. Además manifestó que 8 países acaparan el 80% de las vacunas y destacó que en Paraguay hubo un avance, ya que ‘’estamos entre los cerca de 50 países que iniciarán la vacunación a nivel mundial. Más allá de los volúmenes de compra, todos están recibiendo en números pequeños’’.

Entre tanto, hoy se inicia la inscripción oficial del personal de salud para recibir los biológicos cuando lleguen.

Insumos.

Al titular de la cartera sanitaria también se le preguntó sobre el desabastecimiento de fármacos indispensables en las terapias. Mazzoleni argumentó que existe una altísima demanda y un déficit de materia prima, que hay contratos abiertos y se aduce fuerza mayor para no proveer los relajantes musculares.

La senadora Desirée Masi lamentó que en las farmacias estén disponibles e incluso se tengan que traer de Clorinda. Sobre este punto, la Comisión Permanente del Congreso Nacional acordó con Mazzoleni una próxima reunión para el martes de la siguiente semana, para abordar los faltantes de medicamentos básicos para los pacientes con Covid-19 que se encuentran internados en Terapia Intensiva.

