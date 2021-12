Vacunación, la mejor manera de protegerse

Para la doctora Graciela Russomando, investigadora y especialista en biología molecular, la variante ómicron podría contagiar a un gran número de la población, pero “que no es un variante para generar pánico”. Ómicron es la quinta variante de preocupación. Antes figuran alfa, beta, gamma y delta.

“Cuando uno dice no preocuparse, la gente se relaja y eso no es bueno tampoco. Yo me refiero a que no se genere susto, porque no es una variante para generar pánico”, explicó la doctora Russomando en una entrevista en Radio Monumental.