Uso correcto del protector facial es combinarlo con el tapabocas

El uso correcto de tapabocas y protectores faciales ayuda a prevenir la propagación del coronavirus y otras enfermedades de las vías respiratorias.

El Dr. Robert Núñez, director de la XVIII Región Sanitaria, comentó que las personas que viajan en transporte público, las personas que tengan un contacto directo con compañeros de trabajo, las que van a realizar consultas en los centros médicos, a trabajar en laboratorios, si se está en algún procedimiento odontológico, el protector facial conjunto con el tapabocas refuerza y hace una barrera física para prevenir el contagio. “El protector facial aminora el riesgo de contagio de Covid-19, es como una barrera adicional que previene el riesgo de recibir salpicaduras de saliva potencialmente infectadas. No sabemos si una persona que va por la calle es un portador asintomático de coronavirus, el protector no reemplaza al tapabocas, sino que la complementa”, afirmó Núñez. “Tenemos la costumbre de tocarnos el tapabocas y los ojos, muchas veces cuando usamos el protector facial lo que impide es que podamos tocar los ojos con las manos que pueden estar infectadas y tampoco el tapabocas se debe sostener con las manos, la manera correcta de sacarnos la mascarilla es sostenerla por las tiras de los costados, nunca se debe sostener desde el medio. Es importante que usemos el protector facial, ya que lo que hacemos es ayudar al tapabocas a potenciar su efecto, el protector facial correctamente se debe utilizar con el tapabocas, no el protector facial solo, porque así existe el riesgo de que el virus que se encuentre en el ambiente igual pueda penetrar a los costados o por debajo del protector facial, el modo correcto es utilizarlo con un tapabocas”, resaltó. Asimismo, comentó que la utilización del protector facial sin mascarilla da una falsa sensación seguridad y así no cumple su función. “En los niños también es importante si van a tener una exposición, ya que los menores se tocan mucho los ojos y la boca, es importante utilizarlo ya que las gotas de saliva contaminadas podrían expandirse en el ambiente e introducirse a través de los ojos”, refirió. Insistió en que el protector facial debe utilizarse con tapabocas porque evita que el virus se introduzca en los receptores principales que son la mucosa de la boca, las fosas nasales y la mucosa de los ojos. Recomendaciones. Al final del día, o tras un viaje en un bus, las personas deben retirarse el protector facial tomándolo de las asas y no por la mica, que sería el visor o parte transparente. Además, antes de colocarse el protector es importante el lavado de manos o desinfección con una solución hidroalcohólica. La desinfección del protector facial se debe realizar con agua y jabón o con detergente, no con alcohol, ya que el alcohol deteriora la mica, opaca su transparencia, y al dañarla ese escudo protector va a durar menos, recomendó el profesional. El protector se lava, se enjuaga y se deja a secar donde no le dé el sol directamente, ya que la exposición al sol puede deteriorar el material e inutilizarlo, estos protectores son reutilizables y de durabilidad si se hacen la limpieza y mantenimiento de modo adecuado.



