Uruguay elige a sucesor del presidente Tabaré Vázquez

La votación será una prueba de fuego para el Frente Amplio, coalición de izquierda que gobierna desde 2005 y que enfrenta los comicios con una economía estancada, inflación por encima del techo de la meta oficial (7,56%), fuerte desempleo de 9% y una degradación de los indicadores de seguridad, que fueron tema central de la campaña electoral.

Con 40% de las intenciones de voto, el candidato oficialista y ex alcalde de Montevideo, Daniel Martínez, va a la cabeza pero no tiene asegurada la presidencia. El ex senador Luis Lacalle Pou, del Partido Nacional (centroderecha), le sigue con 28% de las intenciones de voto.

El próximo presidente asumirá el primero de marzo de 2020. AFP