Uruguay agradece por alerta emitida sobre tripulantes

El ministro del Interior de Uruguay, Luis Heber, se reunió ayer con su par de nuestro país, Federico González, para analizar varios temas que hacen a sus respectivas funciones. Heber también aprovechó para mencionar que el intercambio de información y la alerta emitida por nuestro país permitió al suyo evitar el ingreso de un avión con tripulación venezolano-iraní, sospechosa de estar vinculada con el terrorismo y tráfico de armas.

“Si no hubiéramos sido advertido, no habríamos podido detener un avión que aún no sabemos qué vinculación tiene”, apuntó Heber, tras una conferencia de prensa en la sede del Ministerio del Interior de nuestro país.