Urgen plan de salvataje para las reducidas dunas de San Cosme

Preocupados por la vertiginosa desaparición de la superficie de las dunas de arena y la nula acción por parte de los organismos competentes para salvaguardar esta maravilla natural, principalmente la Binacional Yacyretá, autoridades municipales de San Cosme y Damián visitaron el Ministerio de Turismo a los efectos de exponer la crítica situación que atraviesa uno de los destinos turísticos más solicitados del país.

Según los datos brindados por las autoridades y lugareños, la superficie actual de las dunas ya no supera la 1 hectárea.

Ante esta crítica situación, los sancosmeños urgen la puesta en marcha de alguna acción de salvataje o que se lleve a cabo el plan de intervención de las dunas que ya fue aprobada por el Congreso.

Al respecto, el intendente de San Cosme, Juan Manuel Santacruz, señaló a un medio radial de Coronel Bogado que, preocupado por la situación de la principal atracción turística del municipio, viajaron a la capital del país para reunirse con la ministra de Turismo.

“Tenemos una reunión con la ministra de Turismo, porque las dunas están a punto de desaparecer. Nosotros hicimos un trabajo en el lugar, pero hay una ley nueva que salió y que nos involucra a nosotros, Turismo, Cultura, Mades, la EBY y la Municipalidad de San Cosme, incluso habíamos tenido una mesa de trabajo donde ya definimos qué teníamos que hacer, se hizo el proyecto, pero nada se hizo hasta el momento, pero quedó ahí. Ya se sabe que se debe hacer, pero no sé nada”, expreso el intendente.

“Inclusive nosotros coincidimos con la gente que transportan hacia las dunas a los turistas, pero como saben la política es muy fuerte, ni las dunas se salvan; están los contreras que empiezan a tirar cosas y estamos cayendo en cualquier otra cosa, menos atender a los turistas. Nosotros manejamos bien con nuestra gente de San Cosme, que el que quiere ir a las dunas, que sepa que casi ya no existen, que no están más cuidadas como antes. Ahí había una orden de trabajo que siempre se cuidaba, pero hace 2 años por ahí que ni siquiera eso tenemos, y no es fácil llegar, tenemos que tener recursos, presupuesto. Urge que nos sentemos a conversar sobre qué vamos a hacer, porque somos los entes responsables de gestionar porque acá el que tiene que poner la plata es la EBY para poder hacer la recuperación. Incluso, había un compromiso público formal el año pasado aprobado por ambas cámaras, que es la intervención de las dunas; lo que nos tocaba a nosotros ya hicimos todo, el proyecto está, solo que no se llegó a licitar; queremos saber cuál es el inconveniente y cuándo podemos empezar a hacer la recuperación, por lo menos la contención de lo que queda y seguir cuidando esa parte turística que identifica a San Cosme y Damián”, dijo el jefe comunal.

Agregó que “nada se hizo hasta el momento, se hizo el proyecto, pero quedó ahí, ya se sabe qué se debe hacer, pero no se realiza, eso lo que queremos entender hoy, y que de una vez por todas se pueda contener eso. Tenemos una playada fenomenal ahí, pero necesitamos seguridad de que eso siga existiendo, la arena está todo ahí, pero ya está bajo agua y lo que resta es menos de una hectárea”.