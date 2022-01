Urgen a Olimpia un arreglo por la deuda de Sosita

Nuevamente la presión se le viene a Olimpia en cuanto a la deuda que mantiene con Ramón Sosa y Tembetary, equipo dueño del pase del futbolista.

Daniel Campos, gerenciador de Tembetary, contó que no tiene novedades sobre Olimpia: “No tengo respuesta. Me urge hablar porque tengo que resolver. No tuve ni siquiera llamadas telefónicas, todos me dicen que me llamará el presidente (Miguel Cardona), pero nunca recibí ninguna oferta del club Olimpia para zanjar la deuda con Tembetary”, expresó Campos en FALG (1080 AM). “Hace 45 días me iban a ofrecer un esquema de pagos, pero nunca fue”, apuntó.