Urgen a la Corte reconocer movimiento

El ex diputado Carlos Duarte Torres, coordinador y candidato a presidente por el Movimiento Nacional Opu’ã Tetã Paraguay, urgió que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia se expida sobre el reconocimiento o rechazo de su sector político para de esa forma puedan tener como ciudadanos certeza sobre la participación en las elecciones de abril de 2023. Advirtió que de cumplirse el plazo, el próximo 17 de febrero y antes las reiteradas urgencias, están dispuestos a “presentar pedido de juicio político contra los ministros de la Corte y también de la Justicia Electoral”.

Según menciona el documento de urgimiento, las documentaciones para el reconocimiento ya fueron presentadas en agosto y “dado el lapso mencionado no existiendo resolución de la Honorable Sala Constitucional, solicitamos se nos dé una respuesta como se menciona UT –Supra o bien tácitamente o en forma ficta nos comuniquen a los efectos pertinentes en derecho y aún más en el tema electoral previsto en nuestra Carta Magna”, dice la nota que tuvo entrada este mes en la Corte. Según denunció Duarte, el problema lo originó la Justicia Electoral cuando alegó que las firmas para que sea reconocido el movimiento no se ajustaban a los requisitos. Según Duarte, el movimiento logró juntar más de 13.700 firmas y el TSJE suprimió miles de tal forma a que no se reúnan los requisitos formales para la inscripción. Dijo que esa instancia “hizo calesita” con este asunto.