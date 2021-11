Una casilla cubre la salida de emergencia

“Tengo una salida de emergencia que va hasta la vereda y enfrente a mi salida de emergencia vendieron una casilla. Y cómo yo le voy a decir a la Municipalidad, es capaz de multarme otra vez a mí, siendo que ellos mismos vendieron ese espacio”, dijo.

El lugar es tierra de nadie y las cosas se resuelven a la fuerza, ya que llamar a mediación de la Dirección puede resultar a favor de los ilegales, refirió Acosta.

“Acá se resuelve de forma particular, si quieren instalar una casilla en zona de mi negocio, le saco, porque si pido ayuda de la Municipalidad, viene a intermediar, la persona que quiere instalarse les pasa plata y ellos intermedian a favor de ellos”, explica. Y añade que en casos extremos recurre a la policía, que es más efectiva en tanto los puestos no lleguen a asentarse totalmente, lo que hace que ya sean inamovibles.

sin esperanzas de cambio

Para el comerciante no se avizoran cambios y tampoco cree en la renuncia de Cristhian Bareiro “un recaudador no renuncia” subraya Acosta y comenta que en cuanto el director lleve el dinero al patrón lo demás no importa.

“Acá sabemos que Bareiro es hombre de Augusto Wagner, que Wagner trabajó y le hizo ganar a Nenecho, Bareiro va a seguir y nada va a cambiar, Wagner es compadre de Nenecho”, resaltó. Y añadió, “no va a renunciar, no tengo esperanzas de que venga una persona que pueda mejorar el mercado, el intendente no tiene buena fama”.

Acosta puntualizó que las ordenanzas son claras en cuanto a los espacios que deben ser vendidos y esta irregularidad es aprovechada para coimas y ventas irregulares. “Llegamos a presentar una minuta el año pasado con el concejal Humberto Blasco, para liberar la calle República de Colombia, que no debe ser peatonal, se remitió a la Dirección, la Dirección envío 10 a 20 inspectores, ellos coimearon por alrededor de 30 millones y no se movió a ninguna casilla”, aseguró Acosta, quien puntualizó que presentó repetidas denuncias y urgimientos por el cumplimiento de la ordenanza sobre los espacios establecidos.

Tras el siniestro, para el comerciante se pierde la oportunidad de reubicar a las casillas como se hizo con el incendio del Mercado de San Lorenzo. “Acá están pintado y levantado así así nomás, pero esa zona debería estar liberada, esta es una brillante oportunidad”, aseguró.



2.744

son los permisionarios registrados legalmente, mientras se habla de que más de 5.000 están operando.



42

fueron los locales afectados en el último siniestro del Mercado 4. Varios perdieron todos sus productos.