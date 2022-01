Una biblioteca y hemeroteca ofrece libre acceso en San Ignacio, Misiones

En San Ignacio, Misiones, existe una biblioteca y hemeroteca denominada Cacique Arapysandú, inaugurada el 25 de mayo del 2021. Allí se puede acceder a mirar 1.200 libros, 600 revistas y alrededor de 5.000 periódicos con fechas desde el año 1981. Es una iniciativa privada con acceso gratuito para la ciudadanía, que aún no lo aprovecha masivamente, pues tiene poca concurrencia, según refiere el propietario.

“Contar con esta colección de materiales me llevó 30 años. Iniciamos con suplementos económicos, y así fuimos creciendo, pero poca gente ha acudido a la biblioteca, ofrecemos esta herramienta y no se aprovecha. Algunos docentes dicen que van a venir, siguen culpando a la pandemia y no aparecen; es una pena”, expresó Fulgencio Valdez, propietario de la biblioteca.