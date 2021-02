UNA: Becados denuncian trabas para pago atrasado

Luego de que inicialmente las autoridades de las facultades señalaran que este beneficio sufrió un recorte por parte del Ministerio de Hacienda, debido a la pandemia, se hicieron los reclamos y se anunció el pago el próximo 8 de febrero. El problema es que la condición para recibir este beneficio es presentar facturas originales y justificar con facturas del 2020 en qué gastaron ese dinero que no disponían hace seis meses.

Los estudiantes consideran esto una traba para evitar el pago que debió hacerse a mitad del 2020. La beca es de G. 2.400.000 y se desembolsa en dos transferencias.

La respuesta que recibieron los estudiantes es que se pide esa factura ‘’porque justamente lo que buscan desde el Estado es saber si gastaron ese monto en sus estudios en el 2020, y si no gastaron ese monto en su defecto devolver lo que no gastaron (en nuestro caso lo que no logramos justificar, porque al no tener facturas no puedo demostrar que tuve un gasto de ese monto en el 2020)’’, según el mensaje que recibieron.

También se les comunicó que estas son cuestiones burocráticas, que es normal que se tarde mucho en hacer los desembolsos, pero que todo está dentro de lo normal.

‘’Cómo justificar si no hemos recibido el pago para gastar. Porque no pueden recibir factura del 2021 si ahora recién tendremos ese pago’’, explicó uno de los estudiantes que prefirió resguardar su identidad.

A los universitarios les llama la atención que algo que se presupuestó no sea transferido, que se hable de un recorte, que se culpe a Hacienda por retener el dinero y luego tras los reclamos se tenga una fecha.

En el primer pago, los universitarios justificaron los G. 1.200.000 por la web, pero ahora deben justificarse con facturas del 2021. Hay personas que residen muy lejos y dicen que deben venir físicamente a traer sus facturas.

Lamentaron además que muchos de los beneficiarios no cuenten con la copia de sus contratos de la beca. ‘’Hay cosas que no entendemos’’, señalaron.

En el 2020, el Rectorado adjudicó cerca de 1.000 becas de grados a estudiantes de todas las facultades de la Universidad Nacional.

Última Hora intentó contactarse con el secretario general del Rectorado, Cristian Cantero, pero se encuentra de vacaciones. Tampoco la rectora de la UNA, Zully Vera, respondió al mensaje de este diario para conocer la versión institucional.