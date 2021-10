Derlis González, autor de los dos goles de la victoria de Olimpia 2-1 ante Resistencia, contó que están en el proceso de adaptación a la idea de juego del DT Álvaro Gutiérrez.

“Con los trabajos vamos a ir agarrando lo que él pretende, tendremos una semana y media para trabajar. Es un sistema diferente lo que él pretende, estábamos acostumbrados a otro sistema”, comentó a FALG (1080 AM). Sobre su rol en la cancha de media punta, González expresó: “Es donde más me siento cómodo. Me siento más libre, ataco el espacio libre sobre izquierda o derecha”, consignó. Olimpia medirá al ganador de Ameliano vs. Guaireña por los cuartos de la Copa Paraguay.