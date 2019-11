Un militar retirado reclama a Hacienda cobro de jubilación

Al no haber recibido aún los haberes jubilatorios, como ya debía procederse desde marzo pasado, el coronel retirado Luis María Riveros realizó un reclamo contra la Dirección de Jubilaciones y Pensiones del Ministerio de Hacienda.

“Nadie sabe por qué en forma arbitraria no me pagan mi jubilación. Y encima ya me había desvinculado de una planilla complementaria, que descuenta el 16% del monto a recibir, pero igual se me siguió descontando todo este tiempo (entre marzo y junio). En total, somos 173 suboficiales y 41 oficiales, con una cantidad total que en cuatro meses se aproxima a los G. 1.300 millones. Nadie sabe a dónde fue a parar eso”, comentó el militar retirado.