Un menor fallecido y seis heridos deja explosión de camión cisterna

Un adolescente de 16 años de edad falleció y otras seis personas resultaron heridas ayer, en una explosión registrada en el interior de un taller mecánico ubicado sobre la avenida Defensores del Chaco, en el límite entre Lambaré y Villa Elisa. El trágico episodio se registró entre las 17:00 y las 17:15 horas, en el interior del taller mecánico, cuando explotó un camión tipo cisterna, aparentemente a causa de la fuga de gas que luego se transformó en un incendio de grandes proporciones.

El jefe de la Comisaría 4ª de Lambaré, comisario José Portillo, confirmó el traslado de siete personas heridas tras la explosión a distintos centros asistenciales, entre ellos el Hospital de Trauma, donde había llegado ya sin signos de vida el menor, Nazareno Martin José Rovegno Arese, quien estaba en el taller y es hijo del dueño del gimnasio que se encuentra al lado. Los otros heridos son Iván Brian Rovegno (hermano del menor fallecido); Aldo Osorio, José Meza, Daniel González, Vicente Meza y José Aníbal Orué. Las víctimas fueron rescatadas por la parte de atrás y costado del taller. El capitán Rubén Valdez, del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay, comentó anoche sobre la probabilidad latente de otra explosión, porque otro vehículo, tipo cisterna, con emblema de Petropar, que transporta gas licuado de petróleo, se encontraba frente al local siniestrado, con una pérdida. Por ese motivo trabajaban en la contención con químicos para el efecto. El capitán solicitó que las personas no se acerquen, los vecinos a cien metros que evacuen la zona, que eviten transitar por el lugar, atendiendo la probabilidad de otra explosión. Diego Ruiz Díaz, un testigo al momento de la explosión, trabajaba en el gimnasio que linda con el taller mecánico. Contó que, justo en ese momento, “estaba tomando tereré, casi recostado por la pared que divide el gimnasio con el taller;” dijo. “Me agaché, iba a correr, escuché los gritos de auxilio, justo estaban en el lugar los hijos de mi patrón, que ahora se confirmó que uno falleció,” dijo por último Ruiz Díaz.



“Explosionó el gas propano”

“No podemos decir que no hay más víctimas adentro, hasta que no quitemos lo que se derrumbó, no podemos dar más detalles de eso. Probablemente lo que explosionó es el gas propano con alguna chispa que se habrá producido en el interior”.