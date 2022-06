Un hombre denuncia que fue despojado de dinero por parte de policías de CDE

El jefe de comisaría, comisario Arnaldo Irala, desmintió el robo, pero reconoció que aprehendieron al joven, porque comenzó a correr cuando pasaron frente al local donde estaba parado y que no labraron acta de procedimiento y le soltaron posteriormente, luego de verificar que no tenía orden de captura.

El hecho sucedió luego de la captura de Ruiz Díaz Bernal, quien era trasladado a la comisaría en la patrullera.

Ruiz Díaz Bernal, por su parte, estuvo involucrado en un caso perpetrado contra un comprista brasileño y fue detenido porque intentó abrir el local donde ocurrió el hecho.

El local había sido clausurado por la Municipalidad, pero el hombre intentó violentar la cerradura.

“Él me dijo que fue solamente a cerrar el local por encargo de su patrón, verificamos y era otro local, no el local donde fue aprehendido el que tenía prohibición de acercarse al shopping. Entonces, le trajimos acá, verificamos todo y como no tenía relación con el caso le dije al oficial que lo lleve nuevamente al shopping”, afirmó el comisario Irala.

El fiscal Édgar Torales se constituyó anoche en la comisaría, donde se incautó del libro de novedades, como inicio de la investigación. Torales fue asignado por el Ministerio Público para investigar los casos de estafas y robos a compristas registrados en el microcentro de Ciudad del Este.