Un floreciente emprendimiento impulsado por la unión familiar

Filo Hortic es un emprendimiento familiar que funciona desde el año 2013, con la firme convicción de dar oportunidad laboral a muchas personas, con la tecnología como herramienta e infraestructura, empleando conocimientos heredados de la familia.

La empresa fue fundada por dos jóvenes audaces, estudiantes de la carrera de Administración de Empresas, Alcides René Vega Alvarenga y Hugo Marecos. Luego, se fueron sumando los hermanos Vega Alvarenga, quienes con sus conocimientos se encargan de la comercialización y el gerenciamiento de la firma. Legado familiar Filo Hortic se encarga de la producción de hortalizas, además de la apicultura, y según uno de los integrantes es un legado impulsado por sus antepasados. “Nos interesa y luchamos con el ejemplo de nuestros padres y abuelos, ejemplos de perseverancia y lucha, la unidad familiar es el principal principio con que nos caracterizamos en las circunstancias difíciles”, comenta Pascual Vega Alvarenga, uno de los integrantes de Filo Hortic, y agrega que el éxito de cualquier emprendimiento es sinónimo de perseverancia, mucha dedicación y profesionalismo. “En nuestro caso le sumamos la unidad familiar”, acota. La empresa lleva ese nombre en homenaje a Doña Filomena Ramírez de Alvarenga, más conocida como Ña Filo, abuela materna de los hermanos. “Filo Hortic sería la huerta de Filomena, una heroica mujer paraguaya esposa de un excombatiente de la Guerra del Chaco, don Juan Alvarenga Lezcano, a quien le debemos todo”, comenta orgulloso Pascual. Trabajo en conjunto En principio, todos trabajaban de forma independiente, sin embargo, luego decidieron unirse para trabajar en conjunto. Así nació Filo Hortic. “Hemos introducido conocimientos e inversión de capital para dar trabajo a las personas de la región”, asegura Vega. Como todo emprendimiento, los inicios fueron difíciles, ya que no contaban con ningún respaldo económico por parte del Gobierno. Además, en varias oportunidades tuvieron que sortear las inclemencias climáticas y lidiar ante la competencia desleal que genera el contrabando. Sin embargo, pese a todo eso no se desanimaron y lograron salir adelante. “Tuvimos momentos difíciles con los años, el clima, los precios, plagas y enfermedades, acceso a créditos que hasta la fecha no hemos recibido. Pero sobrellevamos con esperanza, trabajo y ayuda entre los hermanos socios de la firma”, menciona. Durante la cuarentena la firma pudo sobrellevar positivamente, gracias a la inversión generada previamente en cuanto a infraestructura, herramientas y por sobre todo capital social. “Estamos sobrellevando porque se invirtió no solamente para la infraestructura de producción, sino se invirtió mucho más en la formación constante con la capacitación”, culmina.



Destaque en la horticultura

En Filo Hortic se producen tomate y morrones, además de miel. Al principio se iniciaron con una pequeña cantidad de plantas, actualmente cuentan con 25.000, con un crecimiento paulatino.

La firma contaba con una finca alquilada, ahora poseen una de 3 hectáreas empleando apróximadamente 2 hectáreas en las producciones.

Las mismas son comercializadas en los mercados de San Ignacio, Santa Rosa, Ñeembucú, Encarnación y en la Agro Feria de Asunción, con gran aceptación.