Un dolor oscuro y profundo

No, no es por eso.

Pasa que hace semanas no duermo bien, porque la cisterna del baño gotea.

Una tortura china.

Lo bueno de todo lo malo de la pandemia es que, como no tengo más vida que la del trabajo a la casa, y viceversa, obré el milagro del ahorro, lo justo para cambiar el trono, la cisterna y los grifos del baño.

Andaba pues con cierta excitación en los glúteos, deseoso de sentir un asiento más gentil que el de nuestro añoso excusado, cuando apareció en escena el usurero oficial. Y con él se disparó la primera ráfaga de dolor de espaldas abajo, una premonición de lo que vendría después.

Empezó con un mensaje de mi contador recordándome que toca pagar renta personal.

La cifra que apareció en pantalla fue la causa primigenia de esa angustia visceral, y la razón por la que la cisterna sigue engordando la factura del agua.

Abrumado ante la inminente desaparición de mis ahorros pregunté si cuánto menos podía ser desangrado en cuotas. El contador me explicó que no habría inconvenientes siempre que estuviera dispuesto a pagar un interés más alto que el que me cobraría el usurero ese que perdió los fueros y el peluquín.

Esa misma tarde le reclamé al viceministro de Tributación que la garrapata pública a la que alimentamos asumiera semejante actitud usurera, en plena crisis pandémica.

El hombre, con esa paciencia bonachona de recaudador que lo caracteriza, me recordó que, a diferencia de un banco, al Fisco no le interesa cobrar intereses, sino estimularnos para que paguemos de una, y no en interminables cuotas. Necesitamos la plata para mantener funcionando al Estado, me dijo.

Intenté aplacar la comezón en el esfínter pensando que era justo tolerar la sinfonía inevitable de la cisterna con tal de colaborar con el sostenimiento del escuálido sistema de salud pública, al borde del colapso por la explosión de los casos de Covid.

Sentí incluso que el ardor mermaba ligeramente cuando leí que el presidente del Congreso, el senador Óscar Cachito Salomón, justificó la repartija de más de 12.000 millones de guaraníes en aumentos salariales para sus funcionarios. Es un dinero que ahorramos, dijo.

En realidad, es dinero público que estaba destinado a gastos que no se ejecutan si no hay plata –como combustible y viáticos– y que ahora reasignaron a gastos inevitables como los salarios.

Me aferré a la cándida idea de que quizás se tratara de funcionarios con magros salarios, humildes burócratas beneficiados con un mínimo ajuste para sacarlos de la franja de la pobreza.

Entonces supe que percibían entre 7 y 11 millones de guaraníes, y que ahora recibirán hasta 15 millones. El dolor se disparó.

Acaso si esto se hiciera público en un año normal de saqueos e ineficiencia estatal no me provocaría más que otro ataque rutinario de colon espástico, pero esta vez se revela en el peor momento de la pandemia, estando todos en conocimiento de que pagamos por más de cinco millones de vacunas cuando recibimos cuatro mil; en la antesala de lo que será casi con seguridad una semana con escenas dantescas en los hospitales, y con una creciente manifestación en las calles de pacientes involuntarios de la proctología pública pidiendo la cabeza del principal responsable de ese dedo impúdico y alevoso.

Así resulta inevitable que nos sumemos al coro pidiendo que se vayan todos.

El drama es que después alguien nos recuerda que hay reglas, y que si se va uno se queda el otro, y que si se van los dos nos queda Cachito, el del ahorro mágico.

Recordémoslo cuando volvamos a entintarnos el dedo.

Mientras el robo sigue, la gente muere y la cisterna gotea.

Me duele el trasero.

Y sí, es por eso.