Un día inolvidable para David Mussi: Hoy celebra su primer Día del Padre

Hoy es una fecha especial para todos los padres, más aún para aquellos primerizos que celebran su primer Día del Padre en compañía de ese pequeño ser a quien se le debe ese título tan importante.

Reconoceremos a un padre primerizo por las ojeras que luce en la cara, ya que desde la llegada del nuevo miembro de la familia, dormir ya no es prioritario. Una nueva vida Esa caótica pero hermosa experiencia la está viviendo el doctor David Mussi, que dio la bienvenida a Zaira, junto a su esposa, la locutora de la radio Estación 40 FM, Silvia Romero. La pequeña nació el pasado 11 de junio y desde ese momento la vida del nuevo padre se volvió intensa. “Hasta ahora mi vida es más caótica que hermosa”, comenta, entre risas, el feliz padre primerizo. Sin dudas, los primeros días con el recién nacido son los más difíciles. Para David todo lo que está viviendo es totalmente nuevo y refiere que está construyendo su propia experiencia como papá. A la vez, viene experimentando nuevas sensaciones en su vida, como son la de no dormir de noche, cambiar pañales y asistir a su esposa cuando lo necesita. “Esta experiencia hace que uno valore mucho el título de papá”, dice. “Pero disfrutar al máximo es la consigna ya que esta intensa etapa pasa rápidamente”, añade, de manera sabia. Actualmente, con su nuevo papel, David valora mucho la responsabilidad que conlleva traer un hijo al mundo, y agradece a su papá por ese gesto y el valor que tuvo al criar a cuatro hijos junto a su madre. “Hoy, como papá, mirando hacia atrás, veo lo que mi papá hizo por nosotros”, refiere, y añade que aquel es su mejor referente y un mejor ejemplo a seguir: “Mi sueño algún día es ser como él fue conmigo y con mis hermanos, y creo que estoy por un buen camino”, relata. Ese agradecimiento y orgullo que tiene por su papá lo refleja en sus redes sociales, donde siempre le palabras afectivas. Un día inolvidable En compañía de la familia, compartiendo con su padre y su pequeña Zaira, David celebrará por primera vez este día. A pesar que su bebé no entienda lo que pasa a su alrededor, a Mussi ya le genera una emoción poder festejar su primer Día del Padre. “Todos los años yo era el que homenajeaba, seguro será un día hermoso”, refiere emocionado. Como obsequio por su día, el doctor no espera nada material, solo disfrutar al máximo en compañía de sus seres queridos y de su pequeña.



Papá primerizo. El doctor David Mussi hoy festeja su primer Día del Padre en compañía de Zaira.