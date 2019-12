“Un canal de noticias las 24 horas parecía imposible, pero se logró”

“Hace uno o dos años un amigo me hizo acordar que yo siempre decía: ‘Yo tendría que estar haciendo televisión’, y quienes me conocen saben que por lo menos desde los 90 siempre les decía que yo iba a tener un bar donde iba a funcionar una radio. Es decir, siempre estuvo el bichito de los medios de comunicación en mi vida, pero se concretó casi por casualidad”, recuerda el periodista Jorge Fito Cabral sobre sus inicios en los medios de comunicación.

Hoy el comunicador forma parte de los programas Va con onda y en Voz alta (Radio Monumental), La Lupa (Telefuturo) y de los informativos del canal NPY. “Me siento muy feliz de estar en Va con onda y En voz alta. Estoy súper a gusto porque son programas que siempre escuché y con profesionales que admiro muchísimo. Es un regalo más que me da esta carrera y a la vez un desafío porque es un formato diferente para mí, pero que nos gusta a todos”, sostiene acerca su incorporación a Radio Monumental.

¿radio o televisión? Para Fito, sin ninguna duda, la radio es su primer amor. “Mi viejo me regaló una radio chiquita cuando tenía 5 años y desde aquel momento quedé prendado. Y la televisión fue como mi niñera, mi sacrosanta madre siempre dice que mi generación se crió pasando horas frente a la televisión y es cierto”, manifiesta.

La radio es “superpersonal” y permite un contacto directo con la gente, asegura. “La tele, por lo menos en un canal de noticias, está más mediada por el contenido. Pero ambos tienen su magia”, refiere.

CONEXIÓN. Los sábados y los domingos, por Telefuturo, Cabral integra La Lupa, encabezado por el periodista Carlos Báez. “La Lupa es genial. Tiene una audiencia gigante y eso se siente inmediatamente. Cuando me dijeron que iba a forma parte del programa fue una emoción muy grande y cada fin de semana eso se repite y más cuando vamos al interior y la gente te demuestra su cariño. Agradezco a mis compañeros que me hayan recibido con el cariño que lo hicieron”, relata.

Por las mañanas, el periodista realiza sus labores en el canal informativo NPY, lo que para él constituye una gran experiencia. “Un canal de noticias las 24 horas parecía imposible, pero se logró y hoy la gente sabe que si quiere enterarse al instante de lo que pasa puede prender la televisión y ya no necesita esperar el horario tradicional e histórico de los noticieros. Agradezco cada oportunidad que me dan porque me hacen crecer profesional y personalmente siempre. Desde que estoy en el grupo todo es crecimiento en mi carrera y eso es vital para este rubro”, reflexiona.

orgulloso. Hija artista y mamá escritora le convierten en un papá e hijo orgulloso. ”Nunca pensé que al entrar a los medios tanta gente me iba a hablar de mi madre, doña Lita Pérez Cáceres. En la radio, televisión y prensa escrita, los colegas me hablan maravillas de mamá porque trabajaron con ella o porque fueron sus alumnos en la facultad. Pasa lo mismo con mi viejo. La gente que trabajó con él en la función pública lo quiere muchísimo. –Es un lord–, me dijeron hace poco”, enfatiza.

Otro de sus grandes amores es su hija Alejandra, quien es artista. “Me hace llorar siempre que la veo actuar. ¡Ya estoy practicando para cuando gane un Oscar! Ya decidió que va a ser actriz y yo sé que lo va a lograr por eso la apoyamos con toda la fuerza y el amor del mundo”, finaliza emocionado.