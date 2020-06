Un campeón de América comprometido

“Veo como el ciudadano común es que está haciendo las cosas bien, el pueblo es el que tiene que sufrir, porque los gobernantes están todos aplazados”, analizó Zelaya, en una extensa charla con ÚH y ya desde la perspectiva de un ciudadano común que trabaja el campo y es productor de grano.

“Alejar a las personas del fútbol, fue algo que el pueblo sintió, es una distracción, yo los fines de semana espero para ver fútbol o jugar con los amigos. Gracias al pueblo no hay contagios”, se despachó el zaguero. Que además hizo una dura crítica a la clase política del país: “El ser político no es amar a la patria, es una profesión, ellos invierten y luego quieren recuperar su dinero”, replicó.

Entre su crítica, como productor de granos, Zelaya también se ve afectado por las injusticias a las que la clase política del país somete al pueblo: “Te doy el ejemplo claro, nosotros con la soja, los que producimos pagamos muchos impuestos, arriesgamos mucho, trabajamos la tierra, pagamos personal, pero las multinacionales que son verdaderos pasamanos que guardan y llevan la materia prima, deberían pagar más impuestos ya que no pagan nada”.

ALEJADO. En cuanto al fútbol profesional, la última experiencia de Zelaya cercana fue cuando dirigió a Cerro Porteño de Presidente Franco en el 2013, cuando los franqueños militaban la Primera División. Si bien las ganas están, su actividad laboral personal no le da mucho tiempo. “Miro mucho fútbol, pero cuando me meto en esto descuido mucho mis actividades personales, si es por mí volvería a dirigir, porque es lo que me preparé para hacer tras dejar de jugar”, apuntó Nelson que hoy tiene 46 años.

Lo de la dirección técnica es una semilla plantada por su gran maestro, Luis Cubilla. De quien aprendió la forma de enseñar y a la cual, Zelaya le agradece siempre. “Si no es el 100 por ciento, el 98 por ciento me dejó él. Gracias al profesor Cubilla estamos algunos trabajando de técnicos por él. El carácter capaz en su momento, no le llevó a ganar más cosas en los últimos tiempos”, relató.

Luego en el recuerdo, transcurrió vivencias que lo marcaron: “Me gusta mucho esa época que viví, parecía que estábamos en el cuartel en la época de Olimpia de Osvaldo (Domínguez Dibb) y (Luis) Cubilla. La parte física, técnica y táctica, aprendí en España, donde trabajé con la exigencia que nosotros teníamos en Olimpia, además aprendí a conocer al jugador y moldear el carácter”, destacó Nelson.

ACTITUD. La actualidad del Olimpia, tetracampeón local, es algo que tiene muy contento a Zelaya, aunque los estándares que le pone a este plantel son más altos aún. “El jugador de Olimpia, cuando se pone esa camiseta está obligado a ganar, a ser protagonista. El Olimpia actual ganó muchos torneos locales, está bien en juego, pero le falta ganar a nivel internacional. Tiene jugadores, tiene un buen cuerpo técnico”, recalcó.

Haciendo una comparación, Zelaya contó: “Está todo en la mentalidad del jugador, hay que trabajar el carácter, el pensamiento del futbolista, el equipo que teníamos nosotros (campeones del 2002) no habían tantos jugadores exquisitos, pero si habían jugadores con mucho carácter y fuerza”. Luego agregó: “Los títulos a nivel local no quedan tanto en la historia, pero ganar la copa en el 2002 quedará marcado siempre. Es como recibir el título universitario, ese del 2002 fue nuestro título como futbolista, ya escribimos esa historia, eso no se va a borrar, mis hijos, mis nietos y mis bisnietos lo recordarán siempre”, dijo Nelson que marca la ruta al plantel actual de Olimpia para que vayan por una conquista internacional.