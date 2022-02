Un balance de 33 años de democracia en el Paraguay

Hace 33 años terminaba la dictadura y se comenzaba a construir la democracia. En el balance, ¿el vaso se ve medio vacío o medio lleno?

“Estos 33 años son el mejor pedazo de la historia paraguaya”, sostiene el médico y analista político Alfredo Boccia Paz, y fundamenta esta afirmación en el hecho de que estos 33 años corresponden más o menos al 15% del tiempo que Paraguay existe como nación independiente; “jamás antes tuvimos una temporada tan larga de libertades públicas irrestrictas. En un país con tanta historia de autoritarismo eso no puede ser ignorado. Ese solo hecho convierte a estos años en el mejor pedazo de la historia paraguaya. Una época en que no tuvimos guerra, no tuvimos imposición de militares autocráticos o de dictadores de cualquier tipo y tuvimos que valernos por nosotros mismos para intentar hacer que el país funcione”.