Un año lleno de trabajo y oportunidades para Cuquejo

Sergio Cuquejo (41), productor musical, director de orquesta, pianista, compositor y mezclador comparte lo que le dejó el 2021. “Para mí este año ha sido increíble, un año lleno de trabajo y oportunidades. Tuve la ocasión de trabajar con el maestro Kiko Cibrián en producciones internacionales para Carlos Rivera y Armando Manzanero en un disco tributo que se llama Leyendas. Grabamos todo un álbum para José María Napoleón, un joven artista y compositor de México. Luego vino el tema de Luis Miguel, la serie”, expresa el músico.

Cuquejo junto a su estudio de grabación, denominado Spirit and sound, participó como director de las músicas Amante del amor y All of you, incluidas en Luis Miguel, la serie, que se emitió por la plataforma Netflix. El maestro comenta que a inicios de este año se contactó con él el productor musical Kiko Cibrián, manifestándole que le gustó mucho un trabajo realizado para Álvaro López con las cuerdas. Spirit and sound viene trabajando con Sony Music y Universal a nivel internacional y hace poco grabaron un tributo a Joan Sebastian.