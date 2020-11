Un Ángel que irrita

Los medios argentinos en su mayoría se encargaron de tirarle toda la responsabilidad a Ángel de la lesión de Palacios, dando a entender que el delantero paraguayo lo hizo con intención y hasta algunos empezaron a pedir sanción de oficio.

Desde las redes sociales de los mellizos Romero ayer se postearon imágenes de la celebración del gol de Ángel con un mensaje “Vamos, Albirroja querida”, con la bandera nacional. Cosa que solamente hizo encender los mensajes de argentinos contra Ángel.

LEÑA AL FUEGO. El doctor Donato Villani, encargado de la salud de las selecciones argentinas, no dudó en apuntar directamente a Ángel Romero por la lesión de Palacios.

“Ustedes vieron, fue una actitud totalmente deshonesta por parte del jugador paraguayo. Podría haber sido mucho peor de lo que fue”, no dudó en afirmar Villani, quien agregó: “Si vos estás en la cancha ya te das cuenta. No necesitás verlo por TV. En la actitud vos podés saltar, pero no poner la rodilla intencionalmente. No tengo dudas. Es una opinión personal y no involucro a la AFA en este comentario”.

Otro más que habló sobre lo sucedido fue Javier Castrilli, el ex árbitro argentino, disparando contra Romero y en contra del árbitro brasileño Raphael Claus. “Saltar con ambas rodillas en la espalda de un adversario... ¿no es acaso brutalidad? En la página 123 de las Reglas de Juego leemos como causal de expulsión directa lo siguiente (...)”, puso en Twitter con el párrafo que habla sobre el juego brusco y grave.

A LA DEFENSA. Por el lado de Romero fue José Luis Chilavert quien salió en defensa del delantero y fiel a su estilo disparó contra el oportunismos argentino.

“Los argentinos se rasgan las vestiduras por lo de Ángel, pero celebran el gol antideportivo de Maradona con la mano, se ríen cuando Ruggeri quiso romperme, y no dicen nada de Carlos Tévez que quebró al de Argentinos Juniors”, expresó a Radio Uno de Asunción.

5 puntos suma Paraguay tras 3 fechas. Solo para Francia 98 (4)había sumado menos puntos y clasificado.

Las posiciones

Al final de la tercera fecha,Brasil es líder en solitario con puntaje perfecto. Suma 9 puntos,seguido por Argentina,con 7 puntos; detrás quedaron Ecuador y Uruguay, con 6 unidades;Paraguay, con 5;Chile y Colombia, con 4puntos, Perú con un solo punto y cierran la tablad e posiciones Bolivia y Venezuela, sin puntos.

Piensan en Bolivia

La Selección Nacional regresó ayer al CARDE de Ypané desde Argentina, con poco descanso, a las 19:00. Realizó movimientos livianos para recuperar el físico de los jugadores que sumaron minutos en La Bombonera. Para lo que será el partido del martes ante Bolivia, a las 20:00, en el Defensores del Chaco se esperan múltiples cambios en el onceno, con la ausencia de Almirón (suspendido por acumulación de amarillas), se aguardará la recuperación de Arzamendia y Espínola, los jugadores de Cerro para armar la zona defensiva y el ingreso de Sánchez en el medio.