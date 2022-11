Tutelaje de EEUU marca procesos sobre sonados casos de poderosos

Skaret y el FBI. En agosto del año pasado, el difunto ex senador colorado Óscar González Daher fue condenado a siete años de cárcel por declaración falsa y enriquecimiento ilícito. El juicio al ex titular del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) y ex senador del gobernante Partido Colorado, fue seguido de cerca por la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, y el asesor legal residente del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Brian Skaret. El alto funcionario también siguió de cerca el juicio a Ramón González Daher, también condenado.

Wells. En agosto pasado, el subsecretario adjunto del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Mark Wells, advirtió que usarán “otras herramientas” e implementarán “otras medidas” para sancionar a las autoridades paraguayas declaradas por ellos “significativamente corruptas”, situación que afecta actualmente al vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, y al ex presidente Horacio Cartes.

Wells fue el segundo emisario en arribar al país para mantener una serie de reuniones con legisladores y otras autoridades. En aquella oportunidad, los legisladores aprovecharon la ocasión y le hablaron a Wells sobre la selectividad de la Fiscalía General del Estado para impulsar una investigación sobre hechos de corrupción y los casos “cajoneados” en el Ministerio Público, bajo la administración de Sandra Quiñónez.

Pero la parte más álgida de la reunión giró en torno a los declarados “significativamente corruptos”.

Nephew. El coordinador anticorrupción de Estados Unidos, Richard Nephew fue el último en arribar al país, en medio de la coyuntura de las designaciones de significativamente corruptos para Cartes y Velázquez. Nephew destacó que su presencia en el país fue “para saber qué podemos hacer para ayudar al Paraguay” en el combate a la corrupción.

Neuland. Un punto aparte fue la visita de la viceministra de Asuntos Políticos de los Estados Unidos a nuestro país, por el contexto en el que lo hizo y las situaciones que se fueron dando tras su llegada. La misma llegó al país en junio del 2021, en momentos en que el pico de la pandemia por el Covid-19 hacía estragos, y con el gran anuncio de la donación de vacunas para enfrentar dicha pandemia.

Pero su visita no sólo se limitó a ello. También manifestó su preocupación por la lucha contra la corrupción y exigió resultados.

Caso Pecci. El jueves pasado, el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información sobre los responsables del asesinato del fiscal Marcelo Pecci, ultimado en una playa privada de Barú, cerca de Cartagena, Colombia, en mayo pasado.



Siguen de cerca proceso de selección para la FG

El coordinador anticorrupción global, Richard Nephew, mostró especial interés sobre el proceso de selección para la Fiscalía General del Estado, durante su visita al país a fines del mes pasado, lo que evidenció que Estados Unidos sigue de cerca quien será el posible reemplazante de Sandra Quiñónez al frente del Ministerio Público.

Tras una reunión que mantuvo con legisladores, el representante del Gobierno de Estados Unidos consultó sobre las legislaciones anticorrupción y mostró interés en el proceso de selección del futuro fiscal o fiscala general del Estado.

El funcionario estadounidense además consultó a los parlamentarios sobre las legislaciones y estrategias que implementan en país en el marco de su lucha contra la corrupción.

Los legisladores aprovecharon para hacer énfasis en la preocupación que hay por la presencia de la criminalidad transnacional con la complicidad de narcodiputados, y la falta de institucionalidad de la Justicia.

Unos 53 aspirantes quedaron en la lista de postulantes a la Fiscalía General. De estos, varios nombres son muy sonados.