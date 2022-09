Turba de presuntos contrabandistas atacan la Prefectura

“Esto es como una represalia a los intensos controles que nosotros estamos efectuando a fin de evitar el ingreso de mercaderías de contrabando,” refirió.

En el ataque algunos efectivos resultaron con contusiones, según relató el prefecto. Los mismos fueron trasladados y asistidos en el hospital de la Armada.

Señaló además que, como siempre, cuando se producen este tipo de hechos vandálicos, quedan los destrozos materiales.

“Tuvimos el derrumbamiento de una parte de la muralla del destacamento, ocasionado por el choque de un vehículo de mediano porte, como puede verse en un vídeo,” apuntó.

Al respecto, manifestó que se encuentran tratando de identificar al propietario del rodado, y que en la fecha estarían realizando la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público.

Respecto a los hechos, mencionó que no es la primera vez. “En mis un año y once meses al frente de esta institución, la verdad que ya he perdido la cuenta de las veces que hemos sufrido este tipo de ataques, con diversos tipos de daños, tanto personales como materiales,” puntualizó.

A decir de Luis Ciancio, el ataque realizaron los estibadores, porque, según el prefecto, los financistas no aparecen cuando se producen este tipo de hechos.

Relató también que, según las estadísticas con las que se manejan, los ataques se registran llegado fin de mes, “por lo cual podemos deducir que es un momento en el que tienen alguna platita para comprarse alguna bebida espirituosa, algunos juegos pirotécnicos, y según la estadística que tenemos, prácticamente a fin de mes,” detalló Luis Ciancio, prefecto de la Armada Nacional.

Uno de los últimos disturbios en zona de la Prefectura Naval se había registrado el 25 de mayo de este año, cuando un grupo de unas treinta personas con los rostros cubiertos y tapabocas lanzaron piedras, petardos y quemaron neumáticos.

El ataque habría sido en represalia a la incautación de un gran cargamento de víveres de contrabando, registrado días antes del hecho.

En agosto del 2021, 50 personas lanzaron piedras y bombas molotov contra la sede, y en marzo del 2020 una turba hirió a un uniformado.