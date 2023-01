Tuit de Alegre sobre visita a Fernando Lugo creó roncha

“Hoy visité al querido Pdte. Fernando Lugo. Muy contento de ver los avances en su tratamiento. Le comenté de los desafíos de la Concertación y me expresó su deseo de volver al Paraguay a fin de mes. Con él, contigo y con toda la gente decente, el cambio ya llega!”, fue el tuit de Alegre que generó roncha.

“La situación en la que se encuentra Fernando Lugo no da para hablar a quién le apoya o no, en este momento, por eso me parece una imprudencia”, increpó Richer.

Lugo se mantiene a la cabeza de la lista de senadores que van por el rekutu. En dos ocasiones se aprobó en el Senado el permiso con goce de dieta debido a su estado de salud. El ex presidente de la República había tenido un ACV mientras estaba en su oficina en la Cámara Alta, que quedó con 44 senadores.

“Hay que reconocer la tremenda influencia que tiene Fernando Lugo todavía”, manifestó Richer.

“Todas las visitas, incluso gente del Frente Guasu y gente que no son del Frente Guasu, en el último caso de Alegre, está recibiendo”, dijo.

“Me alegra que vayan a visitarle, pero lo primero que hacen es buscar una foto o un video y hacer una campaña electoral con eso”, criticó.

“Yo le solicitaría a la gente que está en campaña electoral que sea prudente, acorde con la situación que Lugo está viviendo, en este momento, por suerte, dentro de un proceso de recuperación”, señaló el parlamentario.

“No es muy ético ir a visitarle a una persona. Es parte de una campaña electoral. Conozco gente que se ha ido y no ha publicado ni una sola palabra, incluso candidatos a presidente de la República, Euclides Acevedo, y no publicaron nada”, especificó.

“Hacer campaña electoral en estas condiciones, no me parece muy respetuoso. Estoy casi seguro que este tema no se habla con Fernando Lugo, todavía. Él decidirá posteriormente qué hacer”, indicó.

Además, cuestionó a los opinólogos, quienes supuestamente ya están haciendo predicciones sobre el posible apoyo de Lugo.

“También, unos personajes que seguramente usan el recurso de la astrología para vaticinar en ciertos medios de comunicación a quién le apoyaría Fernando Lugo”, dijo.

“Respetar a la gente que está en proceso de recuperación y déjenle afuera de las campañas electorales”, reclamó.



Le comenté (a Lugo) los desafíos de la Concertación y me expresó su deseo de volver al Paraguay.

Efraín Alegre,

presidenciable liberal.



La situación en la que se encuentra Fernando Lugo no da para hablar a quién le apoya o no en este momento.

Hugo Richer,

Frente Guasu.