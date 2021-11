TSJE inició intervención de oficina electoral de Chaco’i

La directora del Registro Electoral, María Teresa Peralta, quien pertenece a la ANR, indicó que el presidente del TJSE, Jaime Bestard, tomó la decisión tras las denuncias del PLRA.

Previamente ya fueron remitidos 44 talonarios a la dirección de Informática, los cuales van a ser resueltos en el periodo de tachas y reclamos para que puedan ser tachadas o habilitadas las personas para participar en las elecciones. Ese proceso se hará en un Juzgado Electoral.

El vicedirector del Registro Electoral, Primio Arce, del PLRA, señaló que tras la verificación se informará al juzgado electoral que corresponda todos los domicilios que se declararon y no corresponden a Nueva Asunción para que sean cesados del padrón.

“Nuestra intención es garantizar la pureza del padrón y la verificación in situ es para precautelar y garantizar las inscripciones sin traslados masivos”, destacó Peralta.

Indicó que el talonario de inscripción va acompañado de una declaración jurada, donde las personas declaran bajo fe de juramento que el domicilio que mencionan es real.

Un sector del Partido Colorado viene denunciando las inscripciones irregulares, pero institucionalmente la ANR no solicitó informe ni más detalles del caso, lamentó el precandidato de Añetete, Rufino Cristaldo.

Desde el PLRA, se tomó una postura institucional y el presidente de la agrupación, Efraín Alegre, anunció que el partido no presentará candidatos en el distrito en caso de que no se verifique el padrón y no se les excluya a las personas que pertenecen y votaron en otros distritos.

Justamente el PLRA solicitó que se verifique el padrón que se está confeccionando y el vicedirector Primio Arce realizó un informe preliminar que destaca que hay 19 inscripciones y 350 reinscripciones.

Es así que hay una extensa lista de personas de Luque, Lambaré, J. Augusto Saldívar, Limpio, Asunción, Capiatá, Ciudad del Este, Capiibary, Concepción, Emboscada, Caaguazú, Benjamín Aceval, Caazapá, Asunción, Areguá, 3 de Febrero, San Lorenzo, Villa Hayes, Santa Rita, Villa Elisa.

Arce precisó que el objetivo es verificar si estas personas ya votaron en sus distritos e iban a volver a votar en Chaco’i.

“Podrían tener el doble voto en un mismo periodo electoral”, manifestó el representante del PLRA.