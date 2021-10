TSJE: Ayer arrancó el juzgamiento de actas de Capital

Por su parte, Carlos María Ljubetic indicó que cada partido que considera conveniente, va a impugnar las mesas por las razones que considere también convenientes, y el Tribunal de cada circunscripción va a dictaminar en única instancia.

Explicó que con el nuevo sistema de voto electrónico los tipos de impugnaciones que se podrán hacer están relacionados, por ejemplo, a la falta de una firma del presidente o miembro de mesa en las actas.

“Esas son las cuestiones que se pueden discutir. Las letras que no se entienden, sumas que no coinciden, actas que no tienen mismos resultados, borrones, esas cosas ya no tienen un peso, ya no hay ese problema en realidad”, acotó sobre el punto.

Ljubetic sostuvo que las mesas no serán impugnadas por denuncias sobre miembros de mesas que acompañaron a sufragar a los electores en la máquina de votación.

“Eso juzgamos por el lado individual que puede ser acusada por la Fiscalía, incluso puede ser multada por el juez electoral. Pero, anular una mesa porque alguien que entró a acompañar, no hay ningún antecedente en ese sentido”, agregó.

Denuncia. A su turno, el titular del TSJE Jaime Bestard señaló que la institución ya realizó denuncia por falsificación del logo.

“Nosotros ya formulamos la denuncia a la Fiscalía porque hay falsificación del logo y no existe esa figura de asesor, eso inventaron algunos apoderados para poder moverse por lo lugares de votación, son personas que fraudulentamente estuvieron moviéndose por los locales”, señaló.