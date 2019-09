TSJE alquilará máquinas de votos y llama a licitación internacional

“El 4 de noviembre se van a presentar las ofertas y se verá cuál de las presentaciones es la mejor, y el sistema es arrendamiento en vez de compra porque es tres veces más barato, unos USD 21 millones, y la situación actual del país no está para gastos demás. La compra también generaría gastos adicionales, como depósitos permanentes, mantenimientos, y correr el riesgo de la obsolescencia”, explicó el asesor del TSJE Luis Alberto Mauro. Detalló que no habrá pago de anticipo en este caso, y que se pagará el año próximo. La entrega sería de un primer grupo del 20% y luego el 80% restante.

PROCESO. Mauro agregó que la idea es adquirir un primer lote de máquinas lo antes posible para que la ciudadanía pueda ir familiarizándose, y dijo que esperan que los equipos puedan ser recibidos ya entre febrero y marzo del año próximo, para iniciar las capacitaciones.

Subrayó que para optimizar recursos se decidió cambiar el número de electores por mesa de 200 a 400, de manera a que se abaraten costos.

El director de Recursos Electorales del TSJE, Luis Salas, explicó que en total habrán 12.000 mesas habilitadas en todo el país para las municipales, y que la institución contará con 3.000 máquinas de votación para capacitaciones, incluso el día mismo de las elecciones.

CRITERIO TÉCNICO. Por su parte, el director Informático del TSJE, Fausto Von Streber, explicó que realizaron estudios previos y luego decidieron que lo mejor era el arrendamiento, ya que por ejemplo una empresa pedía USD 70 millones.

El pliego de base y condiciones exige características específicas que deben tener las máquinas, que no son urnas electrónicas, ya que cada una no tendrá acceso a conexiones de redes ni al padrón, de manera a que no sea hackeable ni pueda identificar al elector, según explicó.

La máquina debe imprimir la boleta de voto con el candidato a intendente elegido y el voto preferencial en la lista a la Junta Municipal, el cual tendrá un código QR u otro para que sea escaneado y realizado el escrutinio.

VOTO SECUENCIAL. El TSJE aplicará en estos comicios el sistema de voto secuencial, que es un sistema que busca optimizar la logística y agilizar el movimiento de las mesas, ya que las mismas tendrán mayor número de electores.

“Es un sistema mucho más ordenado, y lo que usaremos son máquinas de votación y no urna electrónica”, explicó Salas, aclarando que el aparato no almacena el voto sino que solo imprime con el código para el escrutinio.



la cifra

21.836.464

dólares es lo que el TSJE estima que costará alquilar 15.000 máquinas para votación.