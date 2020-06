Trump echa al fiscal que seguía a su equipo

“Como usted dijo que no tenía intención de renunciar, le pedí al presidente que lo cesara hoy, y lo hizo”, escribió Barr en una carta enviada al fiscal federal de Manhattan despedido, Geoffrey Berman, publicada por medios estadounidenses.

Barr acusó al fiscal Berman de haber “optado por el espectáculo público por encima del servicio público”. Pero Trump dijo luego que no tiene nada que ver con el despido de Berman. “Todo eso depende del fiscal general”, dijo a periodistas en la Casa Blanca. “Está trabajando en eso, es su departamento, no mi departamento. No estoy involucrado”, dijo el mandatario.

Desde que fue designado por una corte federal para dirigir la poderosa Fiscalía del distrito Sur de Nueva York en 2018, Geoffrey Berman supervisó el proceso contra el ex abogado de Trump, Michael Cohen. También investigó los esfuerzos del ex alcalde y ahora asesor presidencial Rudy Giuliani para desacreditar a opositores políticos de Trump. Investigó, asimismo, a dos asociados de Giuliani acusados de violar la ley de financiamiento de campaña y de ayudar a ensuciar al contrincante de Trump, el presidenciable demócrata Joe Biden, en el escándalo de Ucrania que derivó en el juicio político del presidente.

Berman también investigaba los delitos cometidos por el fallecido financista y presunto pederasta Jeffrey Epstein, que era amigo de Trump, y sus asociados. Barr fue el primero en anunciar la renuncia. AFP