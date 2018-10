Trump cortará ayuda a Honduras si no detiene caravana de inmigrantes

El presidente Donald Trump amenazó ayer con retirar el financiamiento y las ayudas de su país a Honduras si no detiene una caravana de personas que se dirige a EEUU.

“EEUU informó tajantemente al presidente de Honduras que si la enorme caravana de personas que se dirige a EEUU no es detenida y enviada de regreso a Honduras, no habrá más dinero o ayudas a Honduras, ¡con efecto inmediato!”, dijo Trump en Twitter.

Unos 3.000 migrantes cruzaron desde Honduras a Guatemala el lunes con dirección norte, tras un enfrentamiento con policías antidisturbios y entre advertencias de Washington de que no deben intentar entrar de manera ilegal a Estados Unidos.

La multitud más que duplicaba en tamaño a la del sábado, cuando 1.300 personas salieron del norte de Honduras en la que fue calificada como la “Caminata del Migrante”, afirmó uno de los organizadores.

Los migrantes planean pedir el estatus de refugiados en México o intentar pasar a EEUU.pence exige respeto.

El vicepresidente de EEUU, Mike Pence, habló ayer por teléfono con el presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, y condenó la flagrante falta de consideración de Honduras respecto a la soberanía estadounidense, en referencia a la caravana de migrantes hondureños que avanza hacia ese país.

“Hablé con el presidente Hernández de Honduras sobre la caravana de migrantes que se dirige hacia EEUU”, escribió Pence en Twitter. “Le transmití un mensaje fuerte de @Potus (presidente estadounidense, Donald Trump): No habrá más ayuda si la caravana no se detiene.

Le dije que EEUU no tolerará esta flagrante falta de consideración hacia nuestra frontera y nuestra soberanía”, agregó.

El tuit de Pence llegó después de que Trump amenazara con retirar de inmediato los fondos de ayuda que su país proporciona a Honduras si la caravana de migrantes no se detiene antes de llegar a territorio estadounidense.Después de cantar el himno hondureño, la caravana, con una bandera negra al frente, emprendió de nuevo la ruta, vigilada por la policía.

México dice que frenaría la caravana de hondureños

El gobierno de México dijo que frenará el ingreso a miembros de una caravana de migrantes hondureños que buscan llegar a EEUU, si no cumplen con las leyes migratorias. “El personal de migración deberá revisar el cumplimiento de los requisitos que marca la ley, y a quienes no los cumplan , no se les permitirá el ingreso”, dijo el Instituto Nacional de Migración (INM). El sábado, unas 2.000 personas partieron de San Pedro Sula, Honduras, para intentar llegar de forma irregular a EEUU con el objetivo de escapar de la pobreza y violencia en su país. El gobierno mexicano dijo que cuenta con medidas de protección internacional que son usadas cada año por migrantes.