Trump celebra su absolución con un discurso vengativo

Rodeado de sus principales aliados republicanos en el Congreso, Trump pronunció una diatriba improvisada de más de una hora en la Casa Blanca, en la que repasó con resentimiento todas las investigaciones políticas que ha enfrentado desde que llegó al poder hace más de tres años.

“Esto es un día de celebración, porque hemos pasado por un infierno”, dijo Trump.

El mandatario no solo no hizo ninguna autocrítica por sus presiones a Ucrania, sino que definió otra vez como “perfecta” su llamada telefónica de julio con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en la que le pidió que investigara a uno de sus posibles rivales electorales en 2020, el ex vicepresidente Joe Biden.

El presidente mostró triunfalmente a los asistentes la portada del diario Washington Post, con el titular “Trump absuelto”.

ATAQUE A PELOSI. Trump definió a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, como una “persona horrible”. Además, arremetió contra el senador republicano Mitt Romney, el único de su partido que votó a favor de destituir a Trump por uno de los cargos políticos que afrontaba, el de abuso de poder. El discurso reflejó la polarización en Washington, que se ha agudizado con el juicio político y el preludio de la campaña electoral, y que tiene pocos visos de mejorar. EFE