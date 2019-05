Trump afirma que si Teherán ataca a EEUU “será el fin de Irán”

“Si Irán quiere pelear, ese será el fin oficial de Irán. Que nunca vuelva a amenazar a EEUU”, escribió Trump en un tuit. EEUU reforzó su presencia militar en el Golfo Pérsico en las últimas dos semanas para aumentar la presión sobre el Gobierno de Teherán, a quien acusa de preparar ataques contra sus intereses en la región.

El Gobierno estadounidense envió portaaviones y bombarderos B-52, supuestamente en respuesta a fotografías que mostraban que Irán había cargado misiles en pequeñas embarcaciones.

no quiere guerra. El comandante en jefe de los Guardianes de la Revolución, Hosein Salamí, aseguró que Irán no teme una guerra, pero Estados Unidos sí, al tiempo que advirtió de que Oriente Medio puede convertirse en un polvorín para Washington. “Nosotros no buscamos la guerra, pero tampoco la tememos. Esta es la diferencia con ellos (los estadounidenses), que tienen miedo de la guerra y no tienen voluntad para ella”, subrayó en un discurso durante una ceremonia militar difundido por la televisión estatal. Salamí alertó de que cuando la amenaza es lejana, las fuerzas iraníes solo planean una respuesta a nivel estratégico, pero cuando se acerca, también se activan en los niveles operativos. AFP-EFE