Triqui y el Inde se frenan con empate

La ronda prosigue hoy con los duelos desde las 10:00: Atyrá vs. Pastoreo en el San Francisco de Asís y Fernando de la Mora vs. 2 de Mayo en el Estadio Emiliano Ghezzi. Para mañana (10:00): Iteño vs. Luqueño en el Salvador Morga y River Plate vs. Guaraní de Trinidad en los Jardines del Kelito. El lunes 9: Rubio Ñu vs. San Lorenzo (La Arboleda, 16:00) y 3 de Febrero vs. Colegiales en el Antonio Aranda (18:15).