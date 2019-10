Triplete de Ferreira

El paraguayo Carlos Sebastián Ferreira consiguió su primer triplete en México, y Morelia propinó un doloroso revés a las aspiraciones de liguilla de Cruz Azul, al vencerlo 3-2 ayer, por la 14ª fecha del torneo Apertura mexicano, informó la página de sandiegounióntribune.com.

Ferreira, delantero ex Olimpia e Independiente, que está en su tercer torneo en suelo azteca, movió primero las redes a los 16 minutos. Agregó tantos a los 53’ y 80’ para los Monarcas, que habían perdido sus últimos dos encuentros, añade el informe. El atacante de 21 años no tenía tantos en el Apertura y no marcaba en la liga desde marzo, pero gracias a su buena tarde, Morelia llegó a 19 puntos y se colocó provisionalmente como octavo, el último sitio que reparte boletos a la liguilla, a la espera de los demás resultados de la fecha.