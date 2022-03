Tricolores, enojados, reclaman respeto

Nacional no levanta cabeza. Volvió a perder en el Apertura, esta vez ante Tacuary (2-1), y está penúltimo en la clasificación (5 puntos). Además, fue eliminado de la Copa Sudamericana (Fase 1).

Esta situación pone en pie de reclamos a los socios e hinchas de la Academia. Rubén Barrios, socio del club, conversó en Fútbol a lo Grande y expresó: “Estamos preocupados por el régimen que hoy gobierna el club y que no caiga a pedazos. No estamos bien, bloquean a los que se desean asociar. Sean o no socios pedimos respeto al hincha de Nacional; enviamos una nota a la directiva”.