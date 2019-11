Tribunal brasileño levantó la orden de captura contra Cartes

El oficio. Para el magistrado brasileño, no hay presupuestos para pedir de detención de HC, pero sí para investigarlo.

Ayer el ministro del Superior Tribunal de Justicia brasileño (STF), Rogerio Schietti Machado Cruz, hizo lugar al hábeas corpus presentado por la defensa del ex presidente paraguayo Horacio Cartes y, como medida de urgencia, levantó la orden de detención internacional que emitió un juez inferior.

El líder del movimiento Honor Colorado tiene una causa abierta en el marco de la Operación Patrón, desmembrada de la Operación Cambio, Desligo, donde el principal acusado es Darío Messer, el Doleiro dos Doleiros, a quien Cartes considera su hermano del alma.

La semana pasada el juez del Tribunal Regional de Río de Janeiro Gustavo Arruda había rechazado la petición de los abogados del ex mandatario, quienes apelaron la decisión y fueron a la instancia superior. De esta forma, Schietti beneficia a Cartes al firmar la resolución judicial por la cual se suspenden los efectos del decreto de custodia preventiva emitido contra el procesado.

El escrito señala que hasta el momento no hay presupuestos para el restablecimiento de la detención preventiva contra Horacio Cartes, a menos que, a medida que avancen las investigaciones, se descubran pruebas razonables de autoría o participación en un delito alcanzable por la ley brasileña.

Como para el ministro del STF no existen los presupuestos de la detención preventiva, como el fumus comissi delicti (existencia de indicios de criminalidad), se anula la orden de captura contra el ex presidente paraguayo. Aunque claramente Schietti señala que cree que “hay razones para las investigaciones, pero no para respaldar una restricción tan severa sobre el derecho ambulatorio del procesado”.

Recordemos que, según las pruebas presentadas por los fiscales brasileños, Darío Messer estando oculto de la Justicia brasileña y paraguaya solicitó, a través de una carta de puño y letra, la suma de USD 500.000 a Horacio Cartes.

El que supuestamente retiró el dinero para el procesado por la Justicia brasileña fue Roque Silveira, un cigarrillero brasileño de Salto del Guairá, y en cuya casa estuvo escondido Messer.

El ministro Schietti menciona en su escrito que, por sí solo, haber enviado el dinero a Messer no indica la ocurrencia de delitos alcanzables por la ley brasileña.

“No hay indicios de que Horacio haya entregado el dinero sabiendo que, algún tiempo después, los activos se enviarían a Brasil como parte de las actividades para cubrir los patrimonios de Darío Messer o para patrocinar presuntas operaciones ilícitas”, dice el oficio.

Por último, el abogado de Cartes, Pedro Ovelar, señaló que aún dos ministros más del STJ brasileño deben resolver el habeas corpus, pero como medida de urgencia se determinó levantar la orden de detención internacional.

LIBRE. Justicia de Brasil anuló la orden de captura emitida contra el ex presidente Horacio Cartes.



SIGUE LIGADO. Consideran que Cartes debe ser investigado, pero no al punto de privarlo de su libertad.