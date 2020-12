Tribunal aplica leve pena a Óscar González Daher en el caso audios

Por inferir en decisiones o presionar a jueces y fiscales en la resolución de una causa fueron condenados, con penas leves, el ex senador colorado cartista Óscar González Daher, el ex secretario general del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) Raúl Fernández Lippman y el ex ministro del Interior el abogado Carmelo Caballero, por el hecho punible de tráfico de influencias en el caso conocido como audios filtrados del JEM.

No así por el delito de asociación criminal, que no pudo ser comprobado durante el juicio.

Con los votos a favor de los jueces Héctor Capurro y María Fernanda García de Zúñiga y uno en contra, del presidente del Tribunal, Juan Carlos Zárate, se logró la condena de dos años de cárcel para el ex congresista González Daher. Misma condena fue dictada para Fernández Lippman; sin embargo, ninguno irá preso.

Los jueces los beneficiaron con la suspensión a prueba de la ejecución de la condena, pero no podrán ejercer cargos en la función pública por un periodo de siete años.

Para el abogado Carmelo Caballero, quien representaba a Luis Saguier Blanco en la causa de Electrofácil, el Tribunal dispuso la condena de 1 año 8 meses con suspensión a prueba, además de la inhabilitación de cinco años para el ejercicio de funciones públicas por haber obrado para presionar y destituir a la ex fiscala Teresa Rojas.

En tanto que el ex senador Jorge Oviedo Matto fue absuelto de culpa y pena por el delito que la Fiscalía lo acusaba por tráfico de influencia.

Críticas a Fiscalía. Los jueces criticaron la actuación de los agentes fiscales Natalia Fúster, Sussy Riquelme, Rodrigo Estigarribia por lo “escueto y lacónico” trabajo investigativo que realizaron en la causa y sobre las pruebas presentadas durante el juicio oral.

“De todos los audios filtrados y publicados por medios de prensa, solo tres casos pudieron llegar a juicio oral y solo uno es válido”, expresó la jueza García de Zúñiga, alegando que solo el caso conocido como Electrofácil pudo ser comprobado.

En ese sentido, el juez Capurro mencionó que “no hay un solo testigo que diga que recibió o dio algo con la promesa de obtener un resultado favorable en una causa”.

El abogado Jorge Kronawetter cuestionó la pena que recibió su defendido Caballero y remarcó que trataron su caso igual al de un funcionario público y no como el de un abogado.

Asimismo, la abogada de González Daher, Sara Parquet criticó que los votos de los jueces Capurro y García de Zúñiga responden a una mediatización de la causa y para quedar bien parados ante la opinión de la sociedad.

ABSUELTO. El ex senador Jorge Oviedo Matto fue absuelto de culpa y pena por el Tribunal. Asimismo, sugirieron a la Fiscalía la apertura de una investigación de la ex agente fiscal Casse Giménez y del abogado Fermín Bogado, ya que existen indicios suficientes de que realizaron falsos testimonios.

“Llama la atención que culmina este juicio y no hay audio de esta acusación. (Fiscalía) No contaban con el audio original, no se conoce el audio, si fue manipulado o si era más largo, no se tuvo el audio original. Además, los ex fiscales Casse y Fermín Bogado incurrieron en miles de inconsistencia e incongruencias en sus testimonios ante este tribunal”, resaltó la jueza García de Zúñiga.