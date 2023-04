Tres líderes en el básquet masculino

Mañana por la fecha 3 los duelos son: Félix Pérez Cardozo vs. Deportivo San José, Olimpia Kings vs. Colonias Gold y Deportivo Campoalto vs. Sol de América.

Para el viernes 21 se completa la ronda con el duelo entre Atlético Colegiales vs. Libertad. Todos los compromisos arrancan a las 19:30.