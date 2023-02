Traspaso accionario no saca lupa de EEUU sobre empresas de Cartes

La sanción de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) en contra de Horacio Cartes, ex presidente de la República, generó numerosas interrogantes respecto a la situación de las empresas en las cuales el ex mandatario tiene participación accionaria. La medida del Departamento del Tesoro de EEUU generó que el Grupo Cartes anunciara el retiro del ex jefe de Estado, pero este movimiento no es suficiente para que las firmas dejen de ser sujetas a análisis de debida diligencia y escrutinios para determinar si Cartes mantiene intereses en la empresa, comentaron fuentes de la Embajada de los EEUU.

Según las explicaciones, si bien los bloqueos de OFAC no rigen para empresas en las cuales una persona enlistada tiene una participación (que puede ser directa o indirecta) menor a 50%, este hecho no es suficiente para determinar si una firma está habilitada para operar con o a través del sistema financiero estadounidense. En ese sentido, las fuentes diplomáticas señalaron que es importante comprobar que no se realicen movimientos ficticios, es decir, que se hagan traspasos de acciones que solamente busquen borrar en papeles el nombre de una persona sancionada, pero que esta mantenga un poder fáctico en la firma o perciba beneficios de su actividad.