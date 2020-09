Tras una denuncia de falsificación no llaman para peritaje

“Me dicen que no hay nada los funcionarios, ni siquiera puedo hablar con el fiscal. En enero o febrero me había ido a verificar y me señalaron que enviaron oficios a los municipios. Yo esperaba que me llamaran para la verificación de mi firma, a través de algún peritaje, pero todavía no lo hicieron”, relató Barrios. La profesional volvió al Ministerio Público de Ciudad del Este y una funcionaria le volvió a señalar que todavía no hay nada, ya que el fiscal de la unidad se cambió.

A propósito, el caso había caído con el fiscal Adolfo Santander, quien realizó inmediatamente las primeras diligencias, pero transcurrió el tiempo y los denunciados siguen ganando licitaciones en el Alto Paraná y otras localidades del país, sin verificar si existe o no responsabilidad de los propietarios en el uso de la firma escaneada de la nutricionista. Al respecto, María de Fátima Sartorio, dueña de la firma junto a su marido Eugenio Méndez, señaló que la denuncia tendría otro trasfondo y afirmó que la Justicia aclararía la inocencia de ellos.

Barrios sostuvo que trabajó con Fasv Import Export durante el 2017. Una vez cumplido el año no renovó con la firma que se dedica a la provisión de almuerzo escolar en varios municipios del país. EM