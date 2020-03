Tras un año de imputación fiscal, designan a jueza en causa de McLeod

Hoy la Fiscalía debe presentar el requerimiento conclusivo en la causa por lesión de confianza y producción de documentos no auténticos en el que están imputados la ex intendenta de Ciudad del Este, Sandra McLeod de Zacarías y otras cinco personas. Luego de varias excusaciones y recusaciones, fue designada por sorteo la jueza penal de garantías María de Fátima Burró para controlar el caso.

La imputación había sido presentada por la fiscal Josefina Aghemo, el 11 de marzo del 2019, contra Christian David Espínola, ex director de finanzas, Nilsa Paiva ex funcionaria de Acción Social, Vicente Rodríguez, Genaro García, auditor interno, Marcos Aurelio González, propietario de la firma MG Distribuidora y Eventos, además de la ex intendenta y esposa del senador Javier Zacarías Irún.

Se sospecha del desvío de más de 6 mil millones de guaraníes, entre los años 2017 y 2018, de las arcas municipales y la investigación fiscal se inició en base al resultado de una auditoría de la Contraloría General de la República, a la administración del McLeod de Zacarías.

La firma MG solamente aparecía en papeles, ya que la dirección registrada en la Secretaría de Estado de Tributación no concordaba con la de la empresa, según la investigación fiscal.

La sospecha es que se pagaba millonarias sumas por productos que no eran entregados a la Municipalidad, pero que se justificaban con informes falsos de supuesta recepción, atendiendo al escrito de imputación.

Los contratos ascienden a G. 6,627.920.985 entre la municipalidad bajo administración de McLeod de Zacarías había firmado con la firma MD Distribuidoras y Eventos para la provisión de diversos bienes.

El caso había caído inicialmente con la jueza penal de garantías Teresita Cazal, pero ésta se excusó por amistad con el abogado Rubén Fernández.