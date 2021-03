Tras reclamos, IPS provee fármacos para internados con Covid-19 en UTI

Solidaridad en tiempos de pandemia. Margarita Onieva contó que en la sala de espera del Hospital Ingavi del Instituto de Previsión Social (IPS) la solidaridad salva la vida de los internados en terapia intensiva. A veces, prestan el atracurio y midazolam de otra familia, cuando esta no logra juntar el dinero para comprar las ampollas. La única garantía que piden es que devuelvan los fármacos. En Ingavi, hay días que no solicitan los fármacos; otros, la lista es larga. Onieva acompaña a un familiar de 84 años, y en el día a día, sufren por los gastos y la incertidumbre sobre el estado de salud del pariente.

PROVISIÓN. Mediante un convenio de intercambio, el Ministerio de Salud Pública (MSP) cedió las ampollas de midazolam y atracurio al IPS para abastecer a los centros de contingencia de Ingavi, el Geriátrico y el de Ciudad del Este, confirmó el doctor Ricardo Oviedo, gerente de Salud.

Pese a las denuncias, el gerente de Logística de Suministros en Salud del IPS, Nelson Caballero, desmintió la situación de desabastecimiento en el seguro social. “Hay que entender que la falta de estos dos anestésicos no es constante en el IPS. Hemos tenido sí periodos en los cuales de repente no se pudo cumplir con la provisión”, manifestó.

“Estamos trabajando para que esa provisión no se interrumpa. Si bien tenemos contratos constantes, lo que está aconteciendo es un corte intermitente en la provisión por parte de los proveedores”. El IPS tiene un contrato para la provisión de atracurio, dijo. El proveedor, que entrega los fármacos de forma “intermitente”, tiene aún pendiente la cesión de 37.000 ampollas. Un llamado a licitación para este ítem está en curso.

El midazolam se reemplaza por otros fármacos, dijo Caballero. “Tenemos una por la vía de excepción. Tampoco se corta la provisión del todo”. El gerente comentó que a veces se compran ampollas por “caja chica”.

“Las gerencias no tienen la capacidad técnica, eso finalmente deriva en una mala gestión”, sostiene por su parte el doctor Edilberto Rivarola, titular de la Asociación Médica del IPS (Amips), con relación al desabastecimiento de fármacos. El gremialista recomendó que se debe sanear el sistema. “Todo el sistema se tiene que cambiar. Que salga Gubetich y venga otro en su lugar, no va a resolver el problema si el sistema no cambia”. Añadió que la situación de carestía “genera muerte”.

FUGA. Con relación a la denuncia de venta de medicamentos de “Uso exclusivo del IPS”, en farmacias cerca del Ineram, según denuncias, este ítem forma parte de un lote que el IPS cedió al MSP en el marco del convenio.

Con la investigación preliminar se presume que la ampolla pudo salir del propio stock del Ineram para su posterior comercialización, según informó a NPY Andrés Gubetich, titular del IPS. La Fiscalía amplió ayer el número de investigadores del caso.