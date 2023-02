Tras ocho años se dio apertura a juicio oral del ex gobernador Núñez

La diligencia entró en receso a raíz del pedido de la defensa de tres acusados, que alegó que no cuenta con todo el expediente. El juzgamiento se retomará mañana a las 08:00.

La defensa del político colorado, ejercida por el abogado Raúl Caballero, señaló como primeros incidentes la falta de jurisprudencia y competencia del Tribunal de Delitos Económicos y Anticorrupción de la Capital y refirió que el juzgamiento debería haberse realizado ante el Tribunal de Villa Hayes, de donde es natural la causa.

En antecedentes del caso de lesión de confianza, producción de documentos no auténticos por los que se le acusa a Óscar Núñez, hermano del diputado Basilio Núñez, se registraron 33 audiencias preliminares suspendidas desde su acusación en el 2015. Estas acciones excesivas de la defensa evitaron que la causa ascienda a juicio oral y público por ocho años.

Día 1. El abogado Raúl Caballero, en representación de Núñez, mencionó una reposición y apelación en subsidio contra la providencia del Tribunal de Sentencia, que fijó el juicio oral y público el 11 de enero de este año. Al respecto, la jueza Elsa García postergó la decisión para la segunda sesión, en la que refirió que se dará lugar a los argumentos de la defensa de Núñez.

Además, el abogado del ex gobernador citó el pedido de nulidad contra la providencia del 28 de diciembre del 2022, por la cual el juez de garantías del Tribunal de Villa Hayes, Roberto Pereira, remitió el expediente a coordinación de juicios orales de Asunción, que no les fue notificado. Al respecto, Elsa García señaló que para criterio del tribunal “no existe ningún agravio en la remisión de una causa para que se fije juicio oral y público” y que se da por notificado atendiendo su llegada a instancias del Juzgado de Sentencia, por lo que no se hizo a lugar al recurso.

A receso. En tanto, el juicio entró en receso atendiendo al pedido del defensor público Martín Muñoz, en representación de Marlene Altemburguer, Raúl Da Silva y Emigdio Osvaldo Benítez Ortiz. Refirió que inició en este mes la defensa en favor de los acusados y que aún no le fue remitido la totalidad del expediente, por lo que no puede ejercer la defensa plena.

El incidente presentado por Muñoz fue considerado para declarar un receso del juzgamiento hasta la nueva fecha en tanto la jueza Elsa García remarcó que la defensa debe procurarse las copias y que no se puede ejercer la práctica sin la totalidad del expediente, para finalmente sentenciar que “el Tribunal está muy atento al ejercicio regular del litigio y que las partes tienen que actuar de buena fe”.

Los acusados Óscar Venancio Núñez Giménez, Edulfo Verón Recalde, Marlene Altemburguer Da Silva, Emigdio Osvaldo Benítez Ortiz, Nancy Genoveva Núñez de Roussillón, Raúl Ernesto Delgado Torres, volverán a comparecer el miércoles 8, donde se dará debate a los incidentes presentados por el abogado de Óscar Núñez, Raúl Caballero.

Un logro ciudadano. En vigilia al proceso judicial, la abogada Esther Roa, de la Coordinadora de Abogados del Paraguay (Coapy), quien asistió al juicio, refirió que la jornada fue de celebración.

“Nosotros celebramos que después de 9 largos años de la imputación hayamos llegado a la etapa del juicio oral. Es alarmante cómo se llevó a cabo este proceso penal en cuanto a la tolerancia del sistema judicial, tanto del Ministerio Público y del Poder Judicial, que permitieron los recursos dilatorios”, aseguró Roa.