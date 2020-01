Tras inundación del Congreso, cambian un caño y soportes

Ayer se dio un nuevo informe sobre la inundación en el Congreso, tras la lluvia del lunes pasado, y ya comenzaron los trabajos de reparación. El titular de Congreso Blas Llano dijo que no hay ningún problema en la estructura edilicia, y que todo fue producto de un caño que se rompió y cayó sobre el cielo raso.

Además, mencionó que está monitoreando toda la situación, ya que está cerca y aún no fue de vacaciones.

“Se rompió un caño en la parte de arriba, y cayó sobre el cielo raso. No hay ningún problema estructural. Se va a reparar el tubo, se seca y ya está”, indicó.

Refirió que apenas tuvo conocimiento de la situación, pidió un informe a la arquitecta Ilsa Isasi, del departamento de Mantenimiento.

“Le pedí que me haga un relatorio de la parte técnica (...) Lo que sí me dijo también la arquitecta es que previendo que no ocurra más eso, se puede añadir un caño de las mismas características”, dijo.

Explicó que de esa manera cuando se dé una lluvia intensa ya no se produzca la rotura del caño, o en todo caso si se produce, haya una vía más de desagüe.

“Eso es todo, no hay daño de equipo. Es cierto, entró mucha agua pero no porque el techo se haya roto ni porque la estructura haya filtrado ni nada por el estilo”, señaló.

“Estoy por acá nomás. No es que estoy por el interior. Estoy al tanto, solamente que es un trabajo de personas profesionales del área. Estoy monitoreando todo”, acotó.

REPARACIÓN. En el segundo informe remitido por Isasi a Llano, la misma menciona que los profesionales y técnicos de mantenimiento están haciendo las revisiones dentro del área afectada.

“Estamos trabajando para solucionar los problemas generados por la inclemencia del tiempo del día 6 de enero del corriente”, especifica.

Detalla que ayer de mañana se procedió al cambio del caño de bajada de 200 mm, el codo y los soportes metálicos de sujeción. “La causa de la rotura del caño se debió al elevado caudal de agua en un periodo corto de tiempo, que ingresó desde la terraza del cuarto piso en una boqueta del desagüe pluvial de la azotea, que cedió por la presión y la fuerza del agua”, se indica como la causa de la inundación.

Refiere que por medidas de seguridad, se solicitó no utilizar los equipamientos de oficinas ubicadas en el hall central del edificio, la planta baja, la dirección de seguridad, la cooperativa, la Comisión Bicameral y otras oficinas.

Indica que también se desconectaron todos los alimentadores eléctricos para evacuar el agua.

“Seguimos con las verificaciones y reparaciones pertinentes. Los profesionales y técnicos continuamos realizando tareas de mantenimiento preventivo y correctivo en todo el edificio”, señala.

Parte del edificio señalado en el informe quedó a oscuras e inundado, y los funcionarios estuvieron trabajando. Isasi se negó a dar declaraciones a la prensa.