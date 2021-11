Transportistas hacen lobby por apertura de frontera en Falcón

Los transportistas serán recibidos por el viceministro de Relaciones Económicas e Integración de la Cancillería Nacional, Raúl Cano Ricciardi, quien refirió que explicará las gestiones que están realizando con las autoridades nacionales de Capital Federal y del Gobierno de Formosa, que son las instancias que definirán la apertura de frontera.

Añadió que el canciller Euclides Acevedo tenía previsto visitar esta mañana la localidad de Clorinda, pero fue suspendida. No obstante, aclaró que la agenda comprendía actividades administrativas y no sobre el tema de la apertura de frontera.

Cano Ricciardi subrayó que comentará a los transportistas que “seguimos insistiendo y que el tema radica en la falta de definición política de parte de las autoridades argentinas y del gobierno provincial”.

CONFIRMADOS. Por otra parte, el titular de la Dirección Nacional de Transporte (Dinatrán), Juan José Vidal, y el gerente de la citada cámara de transportistas, Humberto Rodas, confirmaron que hoy salen de Ciudad del Este dos ómnibus para Buenos Aires. Serán los primeros que irán por Encarnación-Posadas , zona que ya fue habilitada por la Argentina.

Vidal señaló que solamente las empresas que tienen su itinerario y horarios habilitados pueden hacer este servicio y salen los que ya vendieron boletos anticipadamente.

“Creo que más de tres mil pasajes ya fueron vendidos tanto para los que vienen de la Argentina como los que se van”, remarcó.

Rodas certificó lo señalado por el titular de Dinatrán, como también que los ómnibus van completos y a partir de mañana ya habrá servicio normal. “Los ómnibus ya van a empezar a salir para Buenos Aires desde mañana a las 13:00, de la Terminal de Asunción y el viernes a las 22:00 de Caazapa”. Refirió que ahora solo falta que se abra la frontera en Falcón-Clorinda.



Pasajeros deben pagar un seguro

Argentina estableció una serie de requisitos para el ingreso y salida de transporte de pasajeros de su territorio. El titular de Dinatrán, Juan José Vidal, señaló que aparte de la tarjeta de vacunación y el test PCR de Covid, los viajeros deberán pagar un seguro internacional que cubra la atención contra el coronavirus.

Para los que vienen de Argentina a Paraguay no se exige el seguro.

Sobre este último punto, el gerente del gremio de transportistas, Humberto Rodas, precisó que la exigencia de seguro es solo para los no residentes. Explicó que el 90% de los que vendrán de Argentina y retornarán son residentes y no requerirán. En el caso de los no residentes verán cómo podrán adquirir el seguro exigido en Argentina.