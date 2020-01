Transportistas admiten las reguladas por vacaciones

Ruiz Díaz enumeró una serie de factores que hacen que la flota de buses no circule en su totalidad. “No hay condición de operar un sistema metropolitano de transporte con un 100%. Primero, porque no hay colegios ni de la educación pública ni privada; segundo, las universidades no tienen clase; tercero, el Poder Judicial no trabaja; cuarto, el poder político está de vacaciones y el nivel privado en un 50% está de vacaciones”, transcribió ultimahora.com.

Las declaraciones las realizó precisamente, luego de que esta hoja se hiciera eco de las denuncias de pasajeros que quedan literalmente colgados por largo tiempo en las paradas.

Se reportan reguladas frecuentes de colectivos en zonas como San Lorenzo, Mariano Roque Alonso, Fernando de la Mora y Limpio. La baja frecuencia se intensifica en horario nocturno. El incumplimiento de frecuencias, itinerario y horario figuran como infracciones graves y la multa es de 45 jornales (G. 3.795.300), según la Resolución 112 del Viceministerio de Transporte.