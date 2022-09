Transporte público es sometido a verificación en ciudad Pdte. Franco

No obstante, los usuarios se quejan de la escasez de móviles, el incumplimiento del horario y el itinerario por parte de las empresas que siguen operando con vetustos vehículos. Este hecho le costó la cancelación del contrato a la firma Transparaná, que tenía solo dos vehículos, de los cuales uno no pasó la verificación técnica.

Las demás empresas son Tres Fronteras, La Franqueña, Salto del Monday, Cedrales Tours, Vicente Antonio Matiauda y Frontera del Este, cuyos propietarios van acercando poco a poco sus vehículos para la verificación, conforme a los antecedentes.

CONTROL. “Se verifican las luces, los neumáticos, asientos, los frenos, esa condición les da seguridad a la ciudadanía en el traslado a sus lugares de trabajo, para que las empresas vuelvan a ganar la credibilidad al realizar su trabajo y que la ciudadanía pueda utilizar nuevamente el transporte público”, reveló el director de tránsito, Osvaldo Franco.

Las empresas de transportes que operan en el municipio son 6 en total, cuyos directivos fueron notificados primeramente para poner en condiciones sus vehículos para poder seguir trabajando en Presidente Franco.

Entre los vehículos verificados y habilitados se hallan 7 de la empresa Vicente Matiauda, que posee una flota de 16 vehículos, 5 de la empresa Tres Fronteras y otras 5 de la empresa La Franqueña. Estos vehículos tuvieron que ser sometidos a una reparación en general para tener la habilitación por parte de las autoridades de la Municipalidad.

Junto a la Dirección de Tránsito opera una comisión de Transporte Público creada a instancias de la Junta Municipal, presidida por el concejal Jorge Totti Fernández.

Una de las más cuestionadas por tener vehículos en mal estado es la firma Cedrales Tour, que todavía no fue verificada, aunque de acuerdo con lo referido por Sánchez presentarían sus vehículos en las próximas semanas. Se trata de una empresa que paga sus impuestos en el Municipio de Los Cedrales y realiza el servicio interurbano desde dicha localidad, pasando por Presidente Franco a Ciudad del Este.

RECLAMOS. “Estamos trabajando a pedido de muchos reclamos de condiciones de seguridad. Dimos tiempo a los empresarios, no queremos dejarle a nadie sin trabajo, pero si no cumplen no podrán trabajar, lastimosamente”, afirmó Fernández.

El concejal señaló que le quitaron el itinerario a la firma Transparaná que ya no tiene vehículos en condiciones para cubrir la zona sur del distrito, que ahora fue concedido a la empresa Tres Fronteras. Otros tuvieron ampliación del itinerario.

“Queremos seguir para adelante y estamos abiertos a otros empresarios que quieran invertir en Presidente Franco”, reveló el edil.