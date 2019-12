Tradicional recital de Navidad

El recital, dirigido a toda la familia, contará con la participación del grupo Eurolatin, con la sopranista rumana Cristina Bitiusca, acompañada de un conjunto de arpa, cuerdas y piano.

El programa del concierto abarcará un ameno repertorio de música navideña clásica y popular. Entre las composiciones que se oirán se destacan Navidad del Paraguay, Dos trocitos de madera, Joy to the world, White christmas y We wish you a merry christmas. La lista prosigue con Let it snow, Jingle bells, Faltan 5 pa’ las 12, Feliz Navidad, Santa Claus is coming to town, Ñesûháme, Navidad y Año Nuevo, Oh tannenbaum, Stille Nacht y Oh du Fröhliche.